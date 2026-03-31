Герой України, командир 429 окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко в ефірі 24 Каналу пояснив, чому це грає на руку Володимиру Путіну. Водночас він наголосив, що Україна вже б'є саме по тому ресурсу, який наповнює російський воєнний бюджет.

Дивіться також Україна може вийти переможницею з війни в Ірані, – The Telegraph

Як зростання цін на нафту працює на Росію?

Війна для Росії тримається не лише на кількості людей, яких вона кидає на фронт, а й на здатності безперервно оплачувати цю агресію. Йдеться про мобілізацію, навчання, забезпечення війська, виробництво ракет, керованих авіабомб, реактивного озброєння, ремонт літаків і підтримку всього воєнно-промислового циклу. Саме тому для Кремля критично важливо, щоб бюджет постійно наповнювався великими нафтовими доходами.

Це країна-бензоколонка, і нафта є основним ресурсом, який наповнює їхній кривавий бюджет,

– наголосив Федоренко.

Події навколо Ірану, за цією логікою, дали Москві додатковий шанс заробити саме в той момент, коли всередині Росії вже накопичилися серйозні економічні проблеми. Публічно там і далі говорять про "велич", але в регіонах ситуація інша: бракує роботи, падає рівень життя, а швидко витягнути економіку з такого стану Кремль не може. Тому стрибок цін на нафту Путін сприймає як можливість одночасно пригасити внутрішню кризу і далі заливати грошима війну проти України.

Після подій, які відбулися в Ірані, Путін потер свої маленькі ручки й вирішив, що зараз буде за що нормально воювати,

– сказав командир "Ахіллесу".

Розрахунок Москви в цій ситуації простий: більше нафтових грошей означає більше ресурсу і для фронту, і для виробництва зброї, і для продовження тиску на Україну. Саме тому загострення на Близькому Сході Кремль сприймає не як чужу кризу, а як подію, з якої можна витиснути прямий зиск для своєї війни.

Україна б'є по нафті, яка годує російську війну

Україна системно працює по тій ланці, яка дає Росії гроші на продовження агресії. Йдеться не лише про видобуток, а про весь ланцюг: нафту треба підняти, довезти, переробити, відправити на експорт і отримати з цього валюту для бюджету. Коли українські безпілотники та крилаті ракети б'ють по цих можливостях, Кремль втрачає не абстрактний ресурс, а конкретні гроші на ракети, бомби і війну.

Саме тому українські безпілотники та українські крилаті ракети системно відпрацьовують можливості Росії до видобутку нафти, транспортування та продажу до інших країн,

– наголосив Федоренко.

Важливо й те, що ці удари Україна завдає власними засобами дальнього ураження. Це дає змогу самостійно обирати цілі й бити саме по тих об'єктах, які підживлюють російську воєнну машину. Все помітнішою стає і слабкість російського захисту, бо приховати регулярні влучання по таких цілях уже дедалі важче.

Складно приховати те, що російська ППО об'єктивно дирява, і ми можемо досягати своїх цілей,

– сказав командир "Ахіллесу".

Це вже не поодинокі епізоди, а системна робота, яка б'є по фінансових спроможностях Росії. Що більше таких ударів, то важче Москві підтримувати і власну економічну стійкість, і темп війни проти України.

До слова: В Усть-Лузі після українських атак пожежі не вщухають. Після удару 29 березня супутникові знімки знову фіксують нові осередки займання. Російська влада заявляє про локалізацію вогню, але нові дані свідчать, що ситуація на об'єкті залишається складною. Сам порт є одним із ключових центрів російського експорту енергоносіїв на Балтійському морі.

Наслідок цього, за його словами, у Росії вже не вдається сховати навіть за пропагандою. Проблеми з протиповітряною обороною стають дедалі помітнішими, а українські удари дістають цілі в глибині території.

Росія купує війну грошима для власних регіонів

Нафта для Кремля важлива не лише як джерело грошей на ракети й техніку, а й як спосіб утримувати сам механізм війни всередині Росії. У багатьох регіонах люди йдуть на фронт не через ідеологію, а через бідність, безробіття і відсутність іншого способу прогодувати родину. Саме тому додаткові нафтові доходи Москва намагається перетворювати не тільки на зброю, а й на виплати, якими купує нових солдатів і мовчання сімей.

Ми вам так звані підйомні, ви нам своїх братів, чоловіків, синів на війну проти України. У випадку, якщо він загинув, ми вам гроші, ви мовчання,

– наголосив Федоренко.

Росія фактично тримає війну на грошовому підкупі найбідніших територій. Коли в регіонах немає нормальної роботи і люди не можуть забезпечити сім'ї, служба в армії або виплата за загибель стає для частини населення єдиним способом вирішити побутові проблеми. Для Кремля так важливо, щоб нафтовий потік не зупинявся: без цих грошей починає хитатися і воєнна машина, і внутрішня соціальна конструкція, на якій вона тримається.

Знебожила Росія, знебожили регіони. Заробітки йдуть на такий суспільно-понятійний договір – воювати проти України, вбивати українців. Тому що таким чином вони вирішують свої побутові питання,

– сказав командир "Ахіллесу".

Удари по нафтових можливостях Росії б'ють одразу в кілька точок. Вони зменшують ресурс на виробництво зброї, ускладнюють фінансування війни і одночасно підривають схему, через яку Кремль купує готовність далі кидати людей у наступи проти України.

Що відомо про останні удари по російській нафтогазовій інфраструктурі?