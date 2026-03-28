Авіаційний експерт Костянтин Криволап розповів 24 Каналу, що Україна систематично вибиває експортний потенціал ворога у Балтійському морі. Вже були потужні удари по портах Приморськ, Усть-Луга. Також вдалося уразити Киришський НПЗ, який є одним з найбільших у Росії.

Що відомо про останні атаки Сил оборони України?

Вже були повідомлення зі ЗМІ, що Росія втратила близько 40% потужностей з експорту нафти внаслідок атак українських дронів. За словами Криволапа, зараз ця цифра могла зрости і до 50 – 60%.

Якщо в Усть-Лузі переважно нафтопродукти, то Приморськ – там перекачують нафту на танкери. В Усть-Лузі взагалі згорів нафтовий термінал, через який йшла перекачка. Це можна побачити з супутників,

– зазначив Криволап.

Також в цьому контексті важливі атаки по НПЗ в Ярославлі та Киришському НПЗ. Саме через ці підприємства нафта йде на переробку, а вже потім продукт поступає на внутрішній та зовнішній ринки.

Зверніть увагу! В ніч на 28 березня Сили оборони вдарили по російському Чапаєвську. Там, можливо, уразили військовий завод "Промсинтез", колишній "Полімер", де виробляють вибухівку. Є припущення, що удар завдали ракетами Фламінго.

Також надходили повідомлення про атаку безпілотників по Смоленському авіаційному заводі. Цікаво, що саме в той час на підприємстві нібито був колишній президент Росії Дмитро Мєдвєдєв.

Ми вже неодноразово били по цьому заводу. Він виробляє деякі елементи до ракет та частково збирає різні ракети. Х-59, Х-101. Найцікавіше, що в час атаки Медвєдєв нібито відвідував завод,

– зазначив Криволап.

