Про це повідомляють Dnipro Osint, Exilenova+ та російські телеграм-канали.

Що відомо про НПЗ у Ярославлі?

За даними місцевих телеграм-каналів, очевидці повідомляли про щонайменше 3 – 5 вибухів, які було чути близько 02:53. Росіяни заявляють, що по безпілотникам нібито відпрацювала ППО, тому пошкоджень, мовляв, немає.

Також відомо, що в аеропорту Ярославля запровадили тимчасові обмеження на зліт та посадку повітряних суден з 00:56. Згодом з'явилася інформація про багатократні влучання безпілотників FP-1 по Ярославському НПЗ.

За попередньою інформацією, через удар дронів виникло загоряння нафтопродуктів в районі естакади або виробничої установки. Також фіксують горіння газів унаслідок влучання в технологічну установку або естакаду.

Ба більше, ймовірно, вогонь також охопив резервуарний парк готової продукції та проміжних компонентів виробництва. Зауважують, що Ярославський НПЗ є шостим за потужністю нафтопереробним заводом у Росії.

Дрони обрали не прямий маршрут, а зайшли з північно-західного боку, пролетівши через усе місто. У результаті атаки спостерігається горіння у трьох окремих зонах,

– припускають в Dnipro Osint.

Згідно з оприлюдненою інформацією, відповідний об'єкт може переробляти більше 15 мільйонів тонн нафти на рік. Водночас губернатор області Михайло Євраєв заявив про збиття понад 30 дронів у межах регіону.

Місцева влада повідомляє про пошкодження лише кількох будинків та об'єкту торгівлі. Жодної інформації про ураження нафтопереробного заводу там не вказують, як і про пожежу, яка, згідно з кадрами, там виникла.

