Об этом сообщают Dnipro Osint, Exilenova+ и российские телеграм-каналы.

Что известно о НПЗ в Ярославле?

По данным местных телеграмм-каналов, очевидцы сообщали о по меньшей мере 3 – 5 взрывах, которые были слышны около 02:53. Россияне заявляют, что по беспилотникам якобы отработала ПВО, поэтому повреждений, мол, нет.

Также известно, что в аэропорту Ярославля ввели временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов с 00:56. Впоследствии появилась информация о многократных попаданиях беспилотников FP-1 по Ярославскому НПЗ.

По предварительной информации, из-за удара дронов возникло возгорание нефтепродуктов в районе эстакады или производственной установки. Также фиксируют горение газов по причине попадания в технологическую установку или эстакаду.

Более того, вероятно, огонь также охватил резервуарный парк готовой продукции и промежуточных компонентов производства. Отмечают, что Ярославский НПЗ является шестым по мощности нефтеперерабатывающим заводом в России.

Дроны выбрали не прямой маршрут, а зашли с северо-западной стороны, пролетев через весь город. В результате атаки наблюдается горение в трех отдельных зонах,

– предполагают в Dnipro Osint.

Согласно обнародованной информации, соответствующий объект может перерабатывать более 15 миллионов тонн нефти в год. В то же время губернатор области Михаил Евраев заявил о сбитии более 30 дронов в пределах региона.

Местные власти сообщают о повреждении лишь нескольких домов и объекта торговли. Никакой информации о поражении нефтеперерабатывающего завода там не указывают, как и о пожаре, который, согласно кадрам, там возник.

