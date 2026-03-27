Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев рассказал 24 Каналу, что удары по территории России надо продолжать. В частности говорится об атаках на объекты нефтеперерабатывающей, нефтедобывающей, нефтетранспортной отраслей и вообще обо всем, что касается российской нефти.
Как взрывы в России влияют на войну?
Геннадий Рябцев отметил, что эффект ударов по территории России превышает суммарные последствия для страны-агрессора от всех санкций, которые Запад внедрял против российской нефтегазовой отрасли за последние 3 года.
Нефтегазовые доходы России могут сократиться, ведь порт в Приморске – является одним из тех, через который проходило еженедельно около 10 танкеров. Всего, в зависимости от сезона, загружается от 25 до 35 танкеров,
– сказал он.
Однако эксперт по энергетике подчеркнул, что подобные удары не приведут к полной потере доходов. Речь идет о временном прекращении деятельности портов, которые атакует Украина.
Но то, что Россия будет получать меньше доходов от продажи нефтепродукции является подтверждением фактом.
Рябцев также отметил, что война в Иране способствовала улучшению финансового положения россиян, но из-за ударов по вражеским портам, Кремль все же потерял много денег.
Важно! Из-за войны на Ближнем Востоке значительно выросли цены на нефть. Вследствие этого США ослабили санкции против России, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке. Из-за этого Россия получила дополнительные доходы на сумму почти 8 миллиардов евро.
"Стоимость отгрузки сырья в российских портах (из-за войны в Иране – 24 Канал) выросла с 35 до 65 долларов за баррель. Это означает, что Россия могла бы от этого получить в течение нескольких недель 4,5 миллиарда долларов, если бы ее порты не атаковала Украина", – подчеркнул он.
Эксперт по энергетике добавил, что это, однозначно, очень подбадривает украинских военных, которые осознают последствия масштабных атак по территории России.
Украина атакует Россию: последние новости
Беспилотники ночью 23 марта 2026 года атаковали Ленинградскую область. Известно о поражении порта в Приморске. Это один из крупнейших российских экспортных нефтяных терминалов.
Украина беспилотниками атаковала российский порт Усть-Луга в Ленинградской области. Очевидцы сообщают о серьезном пожаре, что нанесло серьезный ущерб России, ведь этот объект может принимать примерно 700 тысяч баррелей нефти каждый день.
В России пострадал нефтяной терминал и нефтеперерабатывающий завод. Эти предприятия играют важную роль в финансировании войны России против Украины. Из-за этих атак Россия потеряла много денег.