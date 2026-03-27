На спутниковых кадрах видно, как над портом поднимается столб дыма. Об этом сообщают "КиберБорошно", Exilenova+ и "Радио Свобода".
Какова сейчас ситуация в порту Усть-Луга?
Согласно обнародованной информации, украинские беспилотники нанесли удар по нефтеналивным портам Усть-Луга и Приморская. В первом из них вследствие повторного удара дронов усилился пожар утром 27 марта.
Ранее уже сообщали, что пропускная способность Усть-Луги составляет около 700 тысяч баррелей нефти в сутки, а Приморск является конечным пунктом трубопроводной системы мощностью до 75 миллионов тонн нефти в год.
Напомним, что пожар продолжается еще с 25 марта. Тогда после атаки сообщали о пожаре на резервуарах объекта. Местные власти сообщали о работе по ликвидации возгорания, о пострадавших не сообщали.
Пожар в порту Усть-Луга / "Радио Свобода"
Министерство обороны России сообщило о сбитии 85 БпЛА над Брянской, Ленинградской, Вологодской, Смоленской, Белгородской, Курской, Псковской, Московской областями, акваторией Черного моря и Крыма.
В частности, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, о ликвидации 36 дронов в регионе. Из-за возможной атаки в аэропорту "Пулково" отменили по меньшей мере 28 рейсов, еще более 50 задерживаются.
Что еще атаковали в России?
Этой ночью в результате атаки ударных вспыхнула "промышленная зона" Череповца Вологодской области. Там расположено крупнейшее в Европе предприятие АО "Апатит", которое производит фосфорсодержащие удобрения и прочее.
Ранее был атакован нефтеперерабатывающий завод "Киришский" под Санкт-Петербургом. На одном из крупнейших заводов России пострадали установки первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-2 и ЭЛОУ-АВТ-6.
Прошлой ночью в России заявили о масштабной атаке БПЛА, во время которой якобы было сбито более 500 БПЛА. В то же время в Белгороде сообщали о ракетных ударах по энергетической инфраструктуре и перебоях со светом.