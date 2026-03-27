На супутникових кадрах видно, як над портом здіймається стовп диму. Про це повідомляють "КіберБорошно", Exilenova+ та "Радіо Свобода".

Яка зараз ситуація в порту Усть-Луга?

Згідно з оприлюдненою інформацією, українські безпілотники завдали удару по нафтоналивних портах Усть-Луга і Приморська. У першому з них внаслідок повторного удару дронів посилилася пожежа вранці 27 березня.

Раніше вже повідомляли, що пропускна здатність Усть-Луги становить близько 700 тисяч барелів нафти на добу, а Приморськ є кінцевим пунктом трубопровідної системи потужністю до 75 мільйонів тонн нафти на рік.

Нагадаємо, що пожежа триває ще з 25 березня. Тоді після атаки повідомляли про пожежу на резервуарах об'єкта. Місцева влада повідомляла про роботу з ліквідації загоряння, про постраждалих не повідомляли.



Пожежа в порту Усть-Луга / "Радіо Свобода"

Міністерство оборони Росії повідомило про збиття 85 БпЛА над Брянською, Ленінградською, Вологодською, Смоленською, Бєлгородською, Курською, Псковською, Московською областями, акваторією Чорного моря і Криму.

Зокрема, губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомив, про ліквідацію 36 дронів у регіоні. Через можливу атаку в аеропорту "Пулково" скасували щонайменше 28 рейсів, ще понад 50 затримуються.

Що ще атакували в Росії?