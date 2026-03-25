О количестве сбитых беспилотников сообщили в Минобороны России. Кроме того, местные губернаторы рассказали о том, какие последствия зафиксировали в российских регионах.

Что известно о массированной атаке на Россию?

В ночь на 25 марта в России заявили о массированной атаке беспилотников. По данным российской стороны, в период с 20:00 до 23:00 сообщается о якобы уничтожении еще 139 беспилотников над частью этих регионов.

Кроме того, с 23:00 24 марта до 07:00 25 марта силы ПВО якобы перехватили и уничтожили 389 беспилотников над рядом регионов, в частности Брянской, Смоленской, Калужской, Курской, Тверской, Орловской, Белгородской, Тульской, Псковской, Новгородской, Вологодской и Ленинградской областями, а также Московским регионом и оккупированным Крымом.

Как сообщили местные власти, в ряде регионов пострадавших и значительных разрушений не зафиксировано.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил об уничтожении 56 БпЛА в регионе. Однако признал, в Усть-Луге в районе порта возник пожар, а в Выборге повреждена кровля жилого дома.

В Брянской области, по данным российских губернаторов, уничтожены 113 беспилотников, в Смоленской – еще 26. В Калужской области сообщают о ликвидации семи БпЛА, отмечается, что на местах падения работают оперативные службы.

В то же время Белгородской области повезло меньше всего. Губернатор Вячеслав Гладков заявил о ракетном обстреле со стороны Украины. По предварительным данным, под удар попали объекты энергетической инфраструктуры, что привело к перебоям с электроснабжением, водой и теплом. Сообщается, что без электроэнергии временно оставалось около 450 тысяч человек.

Гладков сообщил, что аварийные службы начали восстановительные работы сразу после обстрелов, однако полное восстановление может занять несколько дней. Также он добавил, что ситуация в приграничных районах области остается напряженной.

