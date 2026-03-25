Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Губернатор Белгородской области заявил, что Белгород подвергся ракетной атаке со стороны ВСУ.

Никто не пострадал, но серьезные повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры. Работают аварийные службы.

Из-за этого зафиксированы перебои в поставках электроэнергии, воды и тепла в дома белгородцев.

Ночью, по словам Гладкова, 450 тысяч человек были без света. Это Белгород, Белгородский, Шебекинский и Яковлевский округа. Сейчас свет получили по крайней мере детсады и школы.

Российские паблики и пропагандистские ресурсы предположили, что удар мог быть нанесен ракетами западного образца, в частности HIMARS, однако официально военное руководство в Украине ничего не подтверждало.

В то же время Гладков добавил, что за последние 2 дня от атак якобы пострадали 14 человек – жители области. Некоторых людей из приграничных районов с Украиной будут эвакуировать в Волгоградскую область, которая предложила свою помощь.

