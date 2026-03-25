Про це розповів губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.
Чому у Бєлгороді зникли базові послуги?
Губернатор Бєлгородської області заявив, що Бєлгород зазнав ракетної атаки з боку ЗСУ.
Ніхто не постраждав, але серйозні пошкодження отримали об'єкти енергетичної інфраструктури. Працюють аварійні служби.
Через це зафіксовані перебої у постачанні електроенергії, води та тепла у домівки бєлгородців.
Вночі, за словами Гладкова, 450 тисяч людей були без світла. Це Бєлгород, Бєлгородський, Шебекінський та Яковлевський округи. Наразі світло отримали принаймні дитсадки та школи.
Російські пабліки та пропагандистські ресурси припустили, що удар міг бути завданий ракетами західного зразка, зокрема HIMARS, однак офіційно військове керівництво в Україні нічого не підтверджувало.
Водночас Гладков додав, що за останні 2 дні від атак нібито постраждали 14 людей – жителі області. Деяких людей з прикордонних районів з Україною будуть евакуювати у Волгоградську область, яка запропонувала свою допомогу.
Бєлгороду регулярно щось вимикають
У Бєлгороді внаслідок ракетних ударів пошкоджено енергетичну інфраструктуру, що спричинило перебої зі світлом, водопостачанням та теплом 27 лютого. Губернатор області повідомляв про значні пошкодження об'єктів енергетики.
Опалення у місті немає до кінця опалювального сезону, тобто квітня. Влада заявляла, що швидко відновити пошкоджену інфраструктуру неможливо.
Вишенькою на торті стало повне вимкнення мобільного інтернету у Бєлгородській області. Не працюють жодні сайти, навіть державні. Інтернет доступний лише через VPN або провідну мережу.