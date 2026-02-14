Про це повідомив гебернатор В'ячеслав Гладков.
Яка ситуація з теплопостачанням у Бєлгороді?
Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що Бєлгород залишатиметься без опалення і теплої води щонайменше до кінця опалювального сезону. Йдеться про будинки, які підключені до централізованого теплопостачання.
Зазвичай отоплювальний сезон у місті закінчується у квітні.
Тепловики та енергетики після аналізу ушкоджень внаслідок обстрілів дійшли висновку, що не зможуть швидко відновити централізоване теплопостачання в місті.
Також у місті є проблеми з електропостачанням, можливі віялові відключення.
Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук розповів 24 Каналу, що ураження цілей у Бєлгороді законне. Удари України по енергетиці зовсім не про дискомфорт для цивільних. Ключова мета – зламати логістичні маршрути, які працюють на фронт.
Яка ситуація у Бєлгороді?
У Бєлгороді після атак не вдається повернути тепло, тому влада вирішила злити воду з системи опалення.
Пункти обігріву в Бєлгороді переходять на цілодобовий режим роботи.
Також Гладков пообіцяв, що містяни не платитимуть за відсутнє опалення. Тим часом бєлгородці жаліються, що в квартирах лопаються труби, зокрема, з гарячою водою.
У Бєлгороді розпочали евакуацію дітей. Гладков звернувся до жителів регіону з відеозаявою, у якій визнав: роботи з відновлення енергосистеми не дали очікуваного результату.