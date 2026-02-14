Про це повідомив гебернатор В'ячеслав Гладков.

Яка ситуація з теплопостачанням у Бєлгороді?

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що Бєлгород залишатиметься без опалення і теплої води щонайменше до кінця опалювального сезону. Йдеться про будинки, які підключені до централізованого теплопостачання.

Зазвичай отоплювальний сезон у місті закінчується у квітні.

Тепловики та енергетики після аналізу ушкоджень внаслідок обстрілів дійшли висновку, що не зможуть швидко відновити централізоване теплопостачання в місті.

Також у місті є проблеми з електропостачанням, можливі віялові відключення.

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук розповів 24 Каналу, що ураження цілей у Бєлгороді законне. Удари України по енергетиці зовсім не про дискомфорт для цивільних. Ключова мета – зламати логістичні маршрути, які працюють на фронт.

Яка ситуація у Бєлгороді?