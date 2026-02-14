Об этом сообщил гебернатор Вячеслав Гладков.
Смотрите также Около 80 тысяч россиян остались без отопления: в Белгороде проблемы со светом, водой и газом
Какова ситуация с теплоснабжением в Белгороде?
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Белгород будет оставаться без отопления и теплой воды как минимум до конца отопительного сезона. Речь идет о домах, которые подключены к централизованному теплоснабжению.
Обычно отопительный сезон в городе заканчивается в апреле.
Тепловики и энергетики после анализа повреждений в результате обстрелов пришли к выводу, что не смогут быстро восстановить централизованное теплоснабжение в городе.
Также в городе есть проблемы с электроснабжением, возможны веерные отключения.
Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук рассказал 24 каналу, что поражение целей в Белгороде законно. Удары Украины по энергетике вовсе не о дискомфорте для гражданских. Ключевая цель – сломать логистические маршруты, которые работают на фронт.
Какая ситуация в Белгороде?
В Белгороде после атак не удается вернуть тепло, поэтому власти решили слить воду из системы отопления.
Пункты обогрева в Белгороде переходят на круглосуточный режим работы.
Также Гладков пообещал, что горожане не будут платить за отсутствующее отопление. Тем временем белгородцы жалуются, что в квартирах лопаются трубы, в частности, с горячей водой.
В Белгороде начали эвакуацию детей. Гладков обратился к жителям региона с видеозаявлением, в котором признал: работы по восстановлению энергосистемы не дали ожидаемого результата.