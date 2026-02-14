Об этом сообщил гебернатор Вячеслав Гладков.

Какова ситуация с теплоснабжением в Белгороде?

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Белгород будет оставаться без отопления и теплой воды как минимум до конца отопительного сезона. Речь идет о домах, которые подключены к централизованному теплоснабжению.

Обычно отопительный сезон в городе заканчивается в апреле.

Тепловики и энергетики после анализа повреждений в результате обстрелов пришли к выводу, что не смогут быстро восстановить централизованное теплоснабжение в городе.

Также в городе есть проблемы с электроснабжением, возможны веерные отключения.

Представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук рассказал 24 каналу, что поражение целей в Белгороде законно. Удары Украины по энергетике вовсе не о дискомфорте для гражданских. Ключевая цель – сломать логистические маршруты, которые работают на фронт.

