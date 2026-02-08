Детали собрал 24 Канал. Забавно, но российские власти назвали удары "большим огневым воздействием на объекты энергетики".

Смотрите также Они не могут жить в кайф, когда мы мерзнем, – Зеленский об ударах по энергетике России

Что происходит в Белгороде после атак?

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предупредил россиян об "очередном крайне сложном периоде". Мол, свет, газ и воду после ударов удалось вернуть, но не тепло. Хотя его должны были вернуть до 12 дня 8 февраля.

Поэтому власти решили слить воду из системы отопления.

Когда мы увидим, что наша ТЭЦ будет готова к подаче тепла, мы будем заполнять систему отопления и подавать теплоноситель в жилые дома, в социальные объекты, в коммерческие предприятия. Если мы этого не сделаем, ущерб будет практически катастрофическим для каждого жителя, который живет в этой части города,

– объяснил он.

Интересно! Накануне, 7 февраля, Гладков призвал горожан приходить греться в мэрию или в штаб "Единой России". Там "можно выпить чай и задать вопросы".

Пункты обогрева в Белгороде переходят на круглосуточный режим работы. А еще - те детские сады в городе, где есть отопление, электроэнергия и вода.

Для детей школьного возраста объявили эвакуацию. Их отвезут в "те места, которые уже привычные, например Крым" или другие регионы. В другие области (или оккупированные регионы Украины) отвезут и одиноких пенсионеров, инвалидов, многодетные семьи.

Также Гладков пообещал, что горожане не будут платить за отсутствующее отопление.

Тем временем белгородцы жалуются, что в квартирах лопаются трубы, в частности, с горячей водой.

Просто сейчас снова ракетный обстрел – и снова блэкаут. Местные власти делают все, что может, мы это видим. А вся страна на нас закрыла глаза?

– говорят они.

Правда ли, что в Белгороде блэкаут?