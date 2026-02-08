Россияне ощутили на себе настоящий блэкаут. Об атаке сообщили мэр Белгорода Вячеслав Демидов и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Что известно о блэкауте в Белгороде?
По словам Демидова, около 20:00 7 февраля город подвергся ракетным ударам. Информации о погибших или разрушениях жилых домов не поступало, однако пострадали объекты коммунальной инфраструктуры. Власти сообщают о перебоях со светом и водой, которые продолжаются уже несколько дней.
Мэр отметил, что в Белгороде непрерывно продолжаются восстановительные работы, а в отдельных микрорайонах к многоквартирным домам подключают резервные источники электропитания.
В то же время Гладков сообщил о новых атаках в ночь на 8 февраля. По его словам, ситуация в энергетике остается сложной: около 80 тысяч жителей города остались без тепла, около 3 тысяч – без газа, еще около 1 тысячи – без электроэнергии.
Губернатор заявил, что восстановление осложняется из-за большого количества повреждений сетей. Он пообещал, что электроснабжение будет восстановлено в ближайшее время, газ – в течение утра, а подачу тепла планируют вернуть к полудню. В городе также открывают пункты обогрева для населения.
Что известно об обстрелах Белгорода?
Последние дни Белгород подвергался постоянным обстрелам. Вечером 3 февраля российский Белгород оказался под ракетным ударом. В самом городе и его окрестностях нет ни света, ни воды. Ракетный обстрел Белгорода длился полчаса.
Город также подвергся массированной ракетной атаке вечером 5 февраля, что привело к перебоям с электроэнергией, теплом и водой. Губернатор Белгородской области сообщил о большом объеме повреждений энергетической инфраструктуры.
Вечером 7 февраля в Белгороде снова произошёл блэкаут, предположительно, из-за двух прилетов на электроподстанцию "Белгород". Также в социальных сетях пишут о поражении ТЭЦ "Луч".