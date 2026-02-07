В сети – полно видео, на котором видно пожар на энергообъекте, передает 24 Канал.
Что произошло в районе Выборга?
В Выборгском районе Ленинградской области в связи с аварией – частичное обесточивание нескольких населенных пунктов.
Горит-полыхает подстанция в районе Выборга: смотрите видео
Взрыв подстанции в Ленинградской области: смотрите видео
Чрезвычайная ситуация в Ленинградской области: смотрите видео
К слову, вечером 7 февраля российский Белгород в очередной раз подвергся ракетной атаке. Сообщают, что ракеты попали по электроподстанции "Белгород". Также есть информация о поражении ТЭЦ "Луч". В городе и соседних населенных пунктах – блэкаут.
Что известно о последних прилетах по территории России?
- Дроны СБУ атаковали завод в Тверской области, где изготавливают компоненты топлива для ракет Х-55 и Х-101, что повлекло масштабный пожар. Этот завод находится под санкциями США, Великобритании и других стран. Он является ключевым в производстве ракетного топлива, и его остановка усложняет российские обстрелы.
- Украина успешно ударила по полигону "Капустин Яр", используя ракеты "Фламинго". На территории полигона повреждена часть зданий.
- В ночь на 26 января украинские беспилотники атаковали НПЗ в Славянске-на-Кубани, что вызвало масштабный пожар и взрывы на территории завода.