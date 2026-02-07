У мережі – повно відео, на якому видно пожежу на енергооб'єкті, передає 24 Канал.
Що сталося у районі Виборгу?
У Виборгському районі Ленінградської області у зв'язку з аварією – часткове знеструмлення кількох населених пунктів.
Горить-палає підстанція у районі Виборгу: дивіться відео
Вибух підстанції у Ленінградській області: дивіться відео
Надзвичайна ситуація у Ленінградській області: дивіться відео
До слова, увечері 7 лютого російський Бєлгород вкотре зазнав ракетної атаки. Повідомляють, що ракети влучили по електропідстанції "Бєлгород". Також є інформація про ураження ТЕЦ "Луч". У місті та сусідніх населених пунктах – блекаут.
Що відомо про останні прильоти по території Росії?
- Дрони СБУ атакували завод у Тверській області, де виготовляють компоненти пального для ракет Х-55 і Х-101, що спричинило масштабну пожежу. Цей завод є під санкціями США, Великої Британії та інших країн. Він є ключовим у виробництві ракетного пального, і його зупинка ускладнює російські обстріли.
- Україна успішно вдарила по полігону "Капустін Яр", використовуючи ракети "Фламінго". На території полігону пошкоджено частину будівель.
- У ніч проти 26 січня українські безпілотники атакували НПЗ у Слов'янську-на-Кубані, що спричинило масштабну пожежу та вибухи на території заводу.