У мережі – повно відео, на якому видно пожежу на енергооб'єкті, передає 24 Канал.

Дивіться також Усі влучання точно в цілі: чим унікальний удар "Фламінго" по "Капустиному Яру"

Що сталося у районі Виборгу?

У Виборгському районі Ленінградської області у зв'язку з аварією – часткове знеструмлення кількох населених пунктів.

Горить-палає підстанція у районі Виборгу: дивіться відео

Вибух підстанції у Ленінградській області: дивіться відео

Надзвичайна ситуація у Ленінградській області: дивіться відео

До слова, увечері 7 лютого російський Бєлгород вкотре зазнав ракетної атаки. Повідомляють, що ракети влучили по електропідстанції "Бєлгород". Також є інформація про ураження ТЕЦ "Луч". У місті та сусідніх населених пунктах – блекаут.

Що відомо про останні прильоти по території Росії?