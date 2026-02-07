Деталі зібрав 24 Канал. Слід сказати, що для бєлгородців блекаут стає вже звичною справою.

Дивіться також Військовий експерт розкрив, чому ціллю "Фламінго" міг стати саме завод у Бєлгороді

Що відомо про блекаут у Бєлгороді 7 лютого?

Україна не брала на себе відповідальність за події у місті. Проте є декілька коментарів офіційних осіб.

У Бєлгороді сумно стало на ТЕЦ "Луч",

– написав керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

В наступному дописі він додав: "Бєлгород перетворився на темряву через Путіна".

Дивіться відео блекауту в Бєлгороді

Російське опозиційне видання "Пепел", яке спеціалізується на новинах із Бєлгорода, писало, що над містом тричі працювала ППО. Імовірно, було два прильоти на електропідстанцію "Бєлгород".

Російські пабліки інформували, що в Бєлгороді зникло світло після вибухів, а також зникло живлення деяких об'єктів водоканалу.

Російське опозиційне видання ASTRA провело OSINT-аналіз і підтвердило: в Бєлгороді справді атакували ТЕЦ "Луч".

Що уразили в Бєлгороді 7 лютого / ASTRA

Момент прильоту по ТЕЦ "Луч": дивіться відео

Місцева влада заявила, що в Бєлгороді пошкоджено енергетику – та закликала приходити грітися в мерію. А заразом і "ставити питання, які цікавлять".

Якщо у когось дуже холодно вдома – можна прийти погрітися, попити чаю, зарядити телефон, поставити питання, які вас цікавлять,

– написав губернатор області.

Не перший блекаут у Бєлгороді