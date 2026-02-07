Деталі зібрав 24 Канал. Слід сказати, що для бєлгородців блекаут стає вже звичною справою.
Дивіться також Військовий експерт розкрив, чому ціллю "Фламінго" міг стати саме завод у Бєлгороді
Що відомо про блекаут у Бєлгороді 7 лютого?
Україна не брала на себе відповідальність за події у місті. Проте є декілька коментарів офіційних осіб.
У Бєлгороді сумно стало на ТЕЦ "Луч",
– написав керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.
В наступному дописі він додав: "Бєлгород перетворився на темряву через Путіна".
Дивіться відео блекауту в Бєлгороді
Російське опозиційне видання "Пепел", яке спеціалізується на новинах із Бєлгорода, писало, що над містом тричі працювала ППО. Імовірно, було два прильоти на електропідстанцію "Бєлгород".
Російські пабліки інформували, що в Бєлгороді зникло світло після вибухів, а також зникло живлення деяких об'єктів водоканалу.
Російське опозиційне видання ASTRA провело OSINT-аналіз і підтвердило: в Бєлгороді справді атакували ТЕЦ "Луч".
Що уразили в Бєлгороді 7 лютого / ASTRA
Момент прильоту по ТЕЦ "Луч": дивіться відео
Місцева влада заявила, що в Бєлгороді пошкоджено енергетику – та закликала приходити грітися в мерію. А заразом і "ставити питання, які цікавлять".
Якщо у когось дуже холодно вдома – можна прийти погрітися, попити чаю, зарядити телефон, поставити питання, які вас цікавлять,
– написав губернатор області.
Не перший блекаут у Бєлгороді
Останнім часом новини про відсутність світла в цьому місті та регіоні надходять регулярно. 6 лютого писали, що після масованої ракетної атаки нема ані світла, ані води, ані тепла.
3 лютого зникло світло не тільки в Бєлгороді, але й Старому Осколі та області загалом.