Обстріл Белгорода тривав усього 15 хвилин. Повітряну тривогу у місті та сусідніх районах оголосили о 22:51, а вже о о 23:05 дали відбій. Втім, цього часу виявилося достатньо, аби занурити місто та його околиці у темряву та холод, передає 24 Канал із посиланням на росЗМІ.
Які наслідки ракетної атаки на Белгород?
Незадовго до півночі місцеві жителі чули щонайменше 5 – 6 гучних вибухів. У небі було видно кілька яскравих спалахів. Очевидці повідомляли про стовп білого диму в одному з районів міста та перебої з електрикою.
Мер Белгорода Валентин Демидов заявив, що місто знову зазнало масового ракетного удару. Постраждалих немає, але є серйозні руйнування інфраструктури.
У деяких частинах міста фіксуються збої у подачі електроенергії, теплопостачання, води,
– розповів чиновник.
Тим часом губернатор Белгородської області Владислав Гладков заявив про "великий обсяг пошкоджень енергетичної інфраструктури" Белгорода, Бєлгородського, Ракитянського, Борисівського, Грайворонського, Яковлевського округів.
Як з'ясували OSINT-аналітики, ракети вдарили по північній частині Бєлгородської ТЕЦ.
Вранці 6 лютого Гладков повідомив, що поки не вдалося в повному обсязі відновити подачу електроенергії в Бєлгороде.
Нагадаємо, що лише два дні тому, 3 лютого, ракети уразили підстанцію "Фрунзенська" в районі села Драгунське Бєлгородського округу та підстанцію "Бєлгород" у районі вулиці Сторожової у самому місті. Тоді у Бєлгороді та сусідніх населених пунктах стався блекаут.
Які наслідки останніх атак на Росію?
- У січні 2026 року Сили оборони України завдали успішних ударів по ангарах полігону "Капустін Яр" в Астраханській області Росії. Для атаки використовувалися далекобійні ударні засоби українського виробництва, зокрема FP-5 "Фламінго". Частину будівель пошкоджено, один ангар – суттєво.
- У ніч проти 26 січня українські безпілотники атакували НПЗ у Слов'янську-на-Кубані, що спричинило масштабну пожежу та вибухи на території заводу.
- 4 січня 2026 року атаки зазнав завод "Енергія" в Єльці. Внаслідок удару одна з будівель була знищена. Підприємство є важливим виробником батарей для російського військово-промислового комплексу, зокрема для виробництва ракет "Іскандер-М".