Обстрел Белгорода длился всего 15 минут. Воздушную тревогу в городе и соседних районах объявили в 22:51, а уже в 23:05 дали отбой. Впрочем, этого времени оказалось достаточно, чтобы погрузить город и его окрестности в темноту и холод, передает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Какие последствия ракетной атаки на Белгород?

Незадолго до полуночи местные жители слышали по меньшей мере 5 – 6 громких взрывов. В небе было видно несколько ярких вспышек. Очевидцы сообщали о столбе белого дыма в одном из районов города и перебоях с электричеством.

Мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что город снова подвергся массовому ракетному удару. Пострадавших нет, но есть серьезные разрушения инфраструктуры.

В некоторых частях города фиксируются сбои в подаче электроэнергии, теплоснабжения, воды,

– рассказал чиновник.

Тем временем губернатор Белгородской области Владислав Гладков заявил о "большом объеме повреждений энергетической инфраструктуры" Белгорода, Белгородского, Ракитянского, Борисовского, Грайворонского, Яковлевского округов.

Как выяснили OSINT-аналитики, ракеты ударили по северной части Белгородской ТЭЦ.

Момент прилета по Белгородской ТЭЦ: смотрите видео

Утром 6 февраля Гладков сообщил, что пока не удалось в полном объеме восстановить подачу электроэнергии в Белгороде.

Напомним, что всего два дня назад, 3 февраля, ракеты поразили подстанцию "Фрунзенская" в районе села Драгунское Белгородского округа и подстанцию "Белгород" в районе улицы Сторожевой в самом городе. Тогда в Белгороде и соседних населенных пунктах произошел блэкаут.

Каковы последствия последних атак на Россию?