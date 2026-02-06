Об этом сообщает международное разведывательное сообщество InformNapalm.

Что известно об активизации антипутинского подполья в России?

Аналитики InformNapalm отметили, что канал "Домашка от Тайлера", который постоянно публикует информацию об акциях партизанского саботажа и диверсий на территории России, обратил внимание на интересные статистические данные, опираясь на открытую базу InformNapalm – Russia on Fire.

В течение января 2026 года на территории России зафиксировано не менее 23 инцидентов, связанные с действиями антипутинского подполья и партизанских движений,

– отмечает ресурс.

В частности, сообщалось о поражении:

автотранспорта Министерства обороны России;

объектов Федеральной службы исполнения наказаний России;

штабов так называемых "Z-волонтеров";

релейных шкафов и других элементов критической инфраструктуры.

Кроме непосредственных партизанских акций, внимание привлекает серия "случайных" инцидентов на железной дороге. За январь на территории страны-агрессора было по меньшей мере три случая схода с рельсов вагонов различного назначения.

"Также в январе зафиксировано не менее 19 инцидентов, связанных с авариями и повреждениями на объектах энергетической инфраструктуры России", – пишет InformNapalm.

Акции саботажа и диверсии, которые зафиксировали на территории России за январь 2026 года / Фото из телеграм-канала InformNapalm

Аналитики отмечают, что все указанные события систематизированы на основе открытых источников и сведены в интерактивной базе InformNapalm, которая позволяет отслеживать динамику внутренней дестабилизации на территории страны-агрессора России.

