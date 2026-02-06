Об этом сообщает международное разведывательное сообщество InformNapalm.
Что известно об активизации антипутинского подполья в России?
Аналитики InformNapalm отметили, что канал "Домашка от Тайлера", который постоянно публикует информацию об акциях партизанского саботажа и диверсий на территории России, обратил внимание на интересные статистические данные, опираясь на открытую базу InformNapalm – Russia on Fire.
В течение января 2026 года на территории России зафиксировано не менее 23 инцидентов, связанные с действиями антипутинского подполья и партизанских движений,
– отмечает ресурс.
В частности, сообщалось о поражении:
автотранспорта Министерства обороны России;
объектов Федеральной службы исполнения наказаний России;
штабов так называемых "Z-волонтеров";
релейных шкафов и других элементов критической инфраструктуры.
Кроме непосредственных партизанских акций, внимание привлекает серия "случайных" инцидентов на железной дороге. За январь на территории страны-агрессора было по меньшей мере три случая схода с рельсов вагонов различного назначения.
"Также в январе зафиксировано не менее 19 инцидентов, связанных с авариями и повреждениями на объектах энергетической инфраструктуры России", – пишет InformNapalm.
Акции саботажа и диверсии, которые зафиксировали на территории России за январь 2026 года / Фото из телеграм-канала InformNapalm
Аналитики отмечают, что все указанные события систематизированы на основе открытых источников и сведены в интерактивной базе InformNapalm, которая позволяет отслеживать динамику внутренней дестабилизации на территории страны-агрессора России.
Какие результаты партизанской работы в России были раньше?
Сопротивление "Свобода России" 31 января осуществило операции против Федеральной службы исполнения наказаний. Так, партизаны смогли обесточить здание службы в Новокузнецке, расположенное в Сибири, а также полностью уничтожить служебный автомобиль надзирателей "репрессивной путинской машины" в Калужской области.
Движение сопротивления "Атеш" 31 декабря 2025 года успешно осуществило диверсию, уничтожив российскую военную вышку связи в Новосибирске. Этот объект использовался для управления подразделениями, сбора разведданных и прослушивания коммуникаций.
А в ноябре 2025 года агенты "Атеш" сожгли электропоезд в Ростове, что нарушило график поставок на фронт. Именно по этому маршруту оккупанты должны были перевозить военные грузы.