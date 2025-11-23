Ростов-на-Дону – главный распределительный узел Южной и Восточной группировки войск. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на движение "АТЕШ".

Как партизаны сожгли российский локомотив в Ростове?

Агенты "АТЕШ" провели успешную диверсию в Ростове-на-Дону. Они сожгли электровоз, который должен был перевозить военные грузы.

Агенты в железнодорожных войсках России разгневаны на задержку зарплат за участие в "СВО" и передают информацию украинским силам. Они проводят диверсии, саботажи, что нарушает цепи поставок на фронт.

Ростов-на-Дону – главный распределительный узел Южной и Восточной группировки войск. Уничтожение локомотива нарушило графики перевозок военных грузов.

