Ростов-на-Дону – главный распределительный узел Южной и Восточной группировки войск. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на движение "АТЕШ".
Смотрите также Путин может посетить оккупированные территории Украины до конца года
Как партизаны сожгли российский локомотив в Ростове?
Агенты "АТЕШ" провели успешную диверсию в Ростове-на-Дону. Они сожгли электровоз, который должен был перевозить военные грузы.
Агенты в железнодорожных войсках России разгневаны на задержку зарплат за участие в "СВО" и передают информацию украинским силам. Они проводят диверсии, саботажи, что нарушает цепи поставок на фронт.
В Ростове сожгли локомотив российских военных: смотрите видео
Ростов-на-Дону – главный распределительный узел Южной и Восточной группировки войск. Уничтожение локомотива нарушило графики перевозок военных грузов.
Дроны атаковали Московскую область
Дроны атаковали Шатуру в Московской области, под ударом оказалась ГРЭС, которая является одной из старейших электростанций в России.
Она обеспечивает энергией и теплом Московскую область. Предварительно горит узел выдачи мощности ГРЭС.