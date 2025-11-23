Ростов-на-Дону – головний розподільчий вузол Південного і Східного угрупування військ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на рух "АТЕШ".

Агенти "АТЕШ" провели успішну диверсію в Ростові-на-Дону. Вони спалили електровоз, який мав перевозити військові вантажі.

Агенти у залізничних військах Росії розгнівані на затримку зарплат за участь у "СВО" і передають інформацію українським силам. Вони проводять диверсії, саботажі, що порушує ланцюги поставок на фронт.

У Ростові спалили локомотив російських військових: дивіться відео

Ростов-на-Дону – головний розподільчий вузол Південного і Східного угрупування військ. Знищення локомотиву порушило графіки перевезень військових вантажів.

