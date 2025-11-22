Відповідну заяву зробив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російське пропагандистське видання "РИА Новости".
Про що заявив Пєсков?
Дмитро Пєсков у коментарі пропагандистам не відкинув можливість того, що Володимир Путін може відвідати окуповані території до кінця 2025 року. Ідеться про Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області.
Поки що немає точно у графіку, але виключати цього не можна,
– сказав він.
Нагадаємо, що ще у березні 2023 року російський диктатор був з "візитом" у Маріуполі Донецької області. У квітні того ж року він "перевірив воєнні штаби" на території окупованих Луганської та Херсонської областей.
Москва хоче визнання цих територій російськими
Нагадаємо, гучний "мирний план", серед усього, передбачає, що Крим та Луганська й Донецька області визнаватимуться Росією, а межі в Херсонській і Запорізькій областях будуть "заморожені" по лінії фронту.
Президент США Дональд Трамп в радіоінтерв'ю Fox News заявляв, що Україна "за короткий проміжок часу" втратить Донбас. Україна буде змушена віддати навіть ті землі, які вона не втратила під час війни.
Сам Володимир Путін заявив, що у нього є текст мирного плану Трампа з 28 пунктів. Диктатор наголосив, що Росія готова до мирних переговорів, але водночас вона може досягти своїх цілей і без них.