Об этом представители сопротивления написали на своем телеграм-канале.

Бойцы сопротивления "Свобода России" отметили, что ФСИН удерживает политзаключенных под стражей в специальных центрах. Офицеры этой службы действуют против россиян, которые имеют антипутинские настроения.

Так еще в начале января "Свобода России смогла обесточить здание службы в Новокузнецке, что расположен в Сибири. Недавно бойцы полностью уничтожили служебный автомобиль надзирателей "репрессивной путинской машины" в Калужской области – в городе Обнинск. После атаки восстановить их Ладу невозможно.

Их страх – это сильное сопротивление режиму Путина, и мы снова напоминаем, что эти палачи обязательно получат возмездие за то, что они сделали,

– сообщило движение "Свобода России".

