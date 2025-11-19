Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Легиона "Свобода России".
Что в Легионе "Свобода России" говорят об очередном терроре врага?
В легионе вспомнили об очередном российском терроре мирных жителей Украины. Военные подчеркнули, что в результате атаки погибли трое детей.
Удар по многоэтажке – не следствие работы ПВО, ударной волны или осколков снаряда... Это тот самый пресловутый "русский мир"?,
– говорится в сообщении.
В Легионе "Свобода России" обратились к работникам заводов и ВПК: "тридцать лет назад вы собирали ракеты в космос. Сегодня вы собрали ракету, которая унесла жизни трех детей".
Также там обратились к гражданам России: "сколько можно ждать?".
"Сегодня это не просто война путинской России и Украины. Это война добра и зла. Будущего и прошлого. Правды и лжи. Война против детоубийц и террористов. Пора наконец выбрать, на чьей вы стороне. Не дайте трагедии стать нормой: выступайте против нее", – подытожили военные.
Какие последствия российского террора Тернополя?
В Тернополе россияне попали в жилые девятиэтажки. На месте атаки возникли пожары, разрушения домов – значительные.
По состоянию на 20:30 количество возросло до 26 жертв и 93 раненых. Среди жертв есть 3 ребенка, среди пострадавших – 18.
Также по состоянию на вечер есть сообщения о 26 пропавших без вести в разрушенном доме. Трое – дети. Спасатели ищут людей.