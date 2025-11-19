Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Министра внутренних дел Игоря Клименко.

Что известно о последствиях атаки на Тернополь?

Во время вражеского обстрела ракеты попали в жилые девятиэтажки, вызвав значительные разрушения и пожары. Министр внутренних дел подчеркнул, что после атаки до сих пор есть пропавшие без вести.

По состоянию на вечер есть сообщения о 26 пропавших без вести в разрушенном доме. Трое – дети. Ищем,

– заявил Клименко.

Сейчас подтверждена смерть от российского удара 26 человек. Почти сотня – травмированы. В доме, в котором дотла выгорело 2 подъезда, не осталось уцелевших квартир.

Я ходил между обожженных стен – это страшные ощущения. В каждой квартире – целая жизнь, которую вмиг разрушила Россия,

– говорит Министр внутренних дел.