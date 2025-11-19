Про це пише 24 Канал із посиланням на Міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

Що відомо про наслідки атаки на Тернопіль?

Під час ворожого обстрілу ракети влучили у житлові дев'ятиповерхівки, спричинивши значні руйнування та пожежі. Міністр внутрішніх справ підкреслив, що після атаки досі є зниклі безвісти.

Станом на вечір є повідомлення про 26 зниклих безвісти у зруйнованому будинку. Троє – діти. Шукаємо,

– заявив Клименко.

Зараз підтверджено смерть від російського удару 26 людей. Майже сотня – травмовані. У будинку, в якому вщент вигоріло 2 під'їзди, не залишилося вцілілих квартир.

Я ходив між обпалених стін – це страшні відчуття. У кожній квартирі – ціле життя, яке вмить зруйнувала Росія,

– каже Міністр внутрішніх справ.