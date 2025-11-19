Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на президента Владимира Зеленского.
Как Зеленский отреагировал на обстрел Тернополя?
В Тернополе продолжается ликвидация последствий российской атаки 19 ноября. По данным президента Зеленского, погибли по меньшей мере 25 человек, среди них трое детей. Еще 93 пострадали и получают медицинскую помощь.
Спасатели продолжают искать людей, которые остаются под завалами.
Опять россияне убили невинных мирных людей, которые просто спали у себя дома. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких,
– написал лидер Украины.
Разрушения в результате террора / Фото из телеграмма Владимира Зеленского
Зеленский подчеркнул, что Россию не остановить без международного давления. Также он поблагодарил партнеров, которые поддерживают Украину и работают над восстановлением справедливого мира.
Атака на Тернополь: какие последствия?
В Тернополе враг ударил в жилые дома. Оккупанты атаковали крылатыми ракетами Х-101, запущенными со стратегической авиации. На месте удара вспыхнули пожары, есть значительные разрушения.
Последствия ликвидируют около 200 спасателей из разных областей Украины и более 50 единиц техники ГСЧС.
В Нацполиции сообщили, что пострадали две девятиэтажки: в одной произошел пожар, в другой – разрушения между 3-м и 9-м этажами.