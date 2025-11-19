Также 1 баллистическая ракета была выпущена с северного направления. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире Киев24.
Какая ракета попала по Тернополю?
Россия атаковала Тернополь крылатой ракетой Х-101. Пока нельзя точно сказать, был ли это прицельный удар, или падение обломков ракеты.
Запад Украины одновременно атаковали дроны, крылатые ракеты и 1 баллистическая ракета, которую выпустили с северного направления...
Ночью Россия поднимала МиГ-31К, но не запускала ракет. Так же не было пусков из стратегической авиации.
Однако уже утром 19 ноября Россия таки запустила по Украине крылатые ракеты "Кинжал".
Что известно о последствиях удара по Тернополю?
В Тернополе российская ракета разрушила многоэтажку со 2 по 9 этаж, другое здание горит.
В результате атаки погибли по меньшей мере 10 человек, еще 37 получили ранения.
В Тернополе после российского обстрела утром 19 ноября содержание хлора в воздухе превышает норму в 6 раз. Местных жителей призвали по возможности не выходить из дома и закрыть окна.