Также 1 баллистическая ракета была выпущена с северного направления. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире Киев24.

Какая ракета попала по Тернополю?

Россия атаковала Тернополь крылатой ракетой Х-101. Пока нельзя точно сказать, был ли это прицельный удар, или падение обломков ракеты.

Запад Украины одновременно атаковали дроны, крылатые ракеты и 1 баллистическая ракета, которую выпустили с северного направления...

Ночью Россия поднимала МиГ-31К, но не запускала ракет. Так же не было пусков из стратегической авиации.

Однако уже утром 19 ноября Россия таки запустила по Украине крылатые ракеты "Кинжал".

Что известно о последствиях удара по Тернополю?