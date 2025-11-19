Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву Легіону "Свобода Росії".
Дивіться також 25 загиблих, влучання в житлові багатоповерхівки: усе про масовану ворожу атаку на Тернопіль
Що у Легіоні "Свобода Росії" кажуть про черговий терор ворога?
У легіоні згадали про черговий російський терор мирних жителів України. Військові підкреслили, що внаслідок атаки загинули троє дітей.
Удар по багатоповерхівці – не наслідок роботи ППО, ударної хвилі або осколків снаряда… Це той самий горезвісний "русский мир"?,
– йдеться у повідомленні.
У Легіоні "Свобода Росії" звернулися до працівників заводів і ВПК: "тридцять років тому ви збирали ракети в космос. Сьогодні ви зібрали ракету, яка забрала життя трьох дітей".
Також там звернулися до громадян Росії: "скільки можна чекати?".
"Сьогодні це не просто війна путінської Росії та України. Це війна добра і зла. Майбутнього і минулого. Правди й брехні. Війна проти дітовбивць і терористів. Пора нарешті вибрати, на чиєму ви боці. Не дайте трагедії стати нормою: виступайте проти неї", – підсумували військові.
Які наслідки російського терору Тернополя?
У Тернополі росіяни влучили у житлові дев'ятиповерхівки. На місці атаки виникли пожежі, руйнування будинків – значні.
Станом на 20:30 кількість зросла до 26 жертв та 93 поранених. Серед жертв є 3 дитини, серед постраждалих – 18.
Також станом на вечір є повідомлення про 26 зниклих безвісти у зруйнованому будинку. Троє – діти. Рятувальники шукають людей.