Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву Легіону "Свобода Росії".

Дивіться також 25 загиблих, влучання в житлові багатоповерхівки: усе про масовану ворожу атаку на Тернопіль

Що у Легіоні "Свобода Росії" кажуть про черговий терор ворога?

У легіоні згадали про черговий російський терор мирних жителів України. Військові підкреслили, що внаслідок атаки загинули троє дітей.

Удар по багатоповерхівці – не наслідок роботи ППО, ударної хвилі або осколків снаряда… Це той самий горезвісний "русский мир"?,

– йдеться у повідомленні.

У Легіоні "Свобода Росії" звернулися до працівників заводів і ВПК: "тридцять років тому ви збирали ракети в космос. Сьогодні ви зібрали ракету, яка забрала життя трьох дітей".

Також там звернулися до громадян Росії: "скільки можна чекати?".

"Сьогодні це не просто війна путінської Росії та України. Це війна добра і зла. Майбутнього і минулого. Правди й брехні. Війна проти дітовбивць і терористів. Пора нарешті вибрати, на чиєму ви боці. Не дайте трагедії стати нормою: виступайте проти неї", – підсумували військові.

Які наслідки російського терору Тернополя?