Солдаты легиона реализовали новое направление в рамках совместных операций вместе со спецподразделением "Ferrata" и Подразделением активных действий ГУР МО Украины. Об этом сообщили в ГУР, передает 24 Канал.

Смотрите также Первые выпускники курса БЗВП корпуса "Хартия" стали на защиту государства

Что известно о новом этапе в борьбе российских добровольцев?

По данным украинских разведчиков, подразделения в тесной координации вышли на новый уровень операционной деятельности – теперь воины смогут выполнять боевые задачи и в надводной среде.

Так, впервые в истории российского добровольческого движения в операциях успешно использовали надводные безэкипажные катера.

Применение такой техники расширяет возможности сопротивления, позволяя эффективно наносить удары по россиянам на значительном расстоянии от берега.

Как отмечают в ГУР, положительный результат операции стал возможным благодаря точной разведке, слаженному взаимодействию и инновационным технологическим решением подразделений.

Это только начало. Впереди – новые этапы, более глубокие рейды и расширение фронтов сопротивления. Режим не сможет спрятаться нигде,

– подчеркнули в ГУР.

Разведчики назвали операцию историческим шагом, который открывает новую страницу антипутинского сопротивления и демонстрирует усиление сотрудничества между украинскими силами и российскими добровольцами, выступившими против путинского режима.

Применение морских дронов бойцами легиона "Свобода России" / Видео ГУР

Как легион "Свобода России" борется против путинского режима?