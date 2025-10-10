Солдаты легиона реализовали новое направление в рамках совместных операций вместе со спецподразделением "Ferrata" и Подразделением активных действий ГУР МО Украины. Об этом сообщили в ГУР, передает 24 Канал.
Что известно о новом этапе в борьбе российских добровольцев?
По данным украинских разведчиков, подразделения в тесной координации вышли на новый уровень операционной деятельности – теперь воины смогут выполнять боевые задачи и в надводной среде.
Так, впервые в истории российского добровольческого движения в операциях успешно использовали надводные безэкипажные катера.
Применение такой техники расширяет возможности сопротивления, позволяя эффективно наносить удары по россиянам на значительном расстоянии от берега.
Как отмечают в ГУР, положительный результат операции стал возможным благодаря точной разведке, слаженному взаимодействию и инновационным технологическим решением подразделений.
Это только начало. Впереди – новые этапы, более глубокие рейды и расширение фронтов сопротивления. Режим не сможет спрятаться нигде,
– подчеркнули в ГУР.
Разведчики назвали операцию историческим шагом, который открывает новую страницу антипутинского сопротивления и демонстрирует усиление сотрудничества между украинскими силами и российскими добровольцами, выступившими против путинского режима.
Применение морских дронов бойцами легиона "Свобода России" / Видео ГУР
Как легион "Свобода России" борется против путинского режима?
Легион, образован в марте 2022 года, действует на стороне Украины и проводит акции сопротивления против путинского режима.
По словам заместителя командира подразделения Максима Андронникова (позывной "Цезарь"), российское руководство фактически не заинтересовано в массовом возвращении мобилизованных – это создало бы дополнительные риски для стабильности режима.
Кремль не беспокоится о потерях своих войск – для российской власти возвращение погибших и раненых домой создало бы новые проблемы для режима Владимира Путина, считают эксперты.
Андронников также обвинил высшее руководство армии в коррупционных схемах, приводящих к эксплуатации солдат. Он утверждает, что существуют механизмы, которые позволяют генералам зарабатывать на собственных войсках и "бросать" их ради наживы.
Один из участников легиона – бывший российский военнослужащий - якобы имел доступ к секретным данным и участвовал в выводе информации с ноутбуков и диверсиях, в частности на железной дороге и в работе с боеприпасами.