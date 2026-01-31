Про це представники спротиву написали на своєму телеграм-каналі.
Дивіться також Як російські генерали "кидають" окупантів на гроші: інтерв'ю "Цезаря" з легіону "Свобода Росії"
Як "Свобода Росії" протидіє роботі ворожої Федеральної служби виконання покарань?
Бійці спротиву "Свобода Росії" зазначили, що ФСВП утримує політв'язнів під вартою в спеціальних центрах. Офіцери цієї служби діють проти росіян, які мають антипутінські настрої.
Так ще на початку січня "Свобода Росії змогла знеструмити будівлю служби в Новокузнецьку, що розташований в Сибіру. Нещодавно бійці повністю знищили службовий автомобіль наглядачів "репресивної путінської машини" в Калузькій області – в місті Обнинськ. Після атаки відновити їхню Ладу неможливо.
Їхній страх – це сильний опір режиму Путіна, і ми знову нагадуємо, що ці кати обов'язково отримають відплату за те, що вони зробили,
– повідомив рух "Свобода Росії".
Опір "Свобода Росії" повністю знищив авто ФСВП: дивіться відео
Легіон "Свобода Росії" діє проти окупантів: останні новини
Після атаки на Тернопіль, що відбулася 19 листопада, легіон "Свобода Росії" закликав росіян виступити проти терору Володимира Путіна. Бійці нагадали про відповідальність за підтримку агресії.
Тепер легіон "Свобода Росії" буде воювати, використовуючи морські дрони. Бійці залучилися підтримкою українського Головного управління розвідки й готові боротися проти російських сил.
Наразі батальйон "Свобода Росії" запрошує вмотивованих добровольців віком 18 – 40 років для боротьби з режимом Путіна. Долучитися до служби можна, підписавши контракт із Силами оборони України.