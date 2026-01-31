Про це представники спротиву написали на своєму телеграм-каналі.

Дивіться також Як російські генерали "кидають" окупантів на гроші: інтерв'ю "Цезаря" з легіону "Свобода Росії"

Як "Свобода Росії" протидіє роботі ворожої Федеральної служби виконання покарань?

Бійці спротиву "Свобода Росії" зазначили, що ФСВП утримує політв'язнів під вартою в спеціальних центрах. Офіцери цієї служби діють проти росіян, які мають антипутінські настрої.

Так ще на початку січня "Свобода Росії змогла знеструмити будівлю служби в Новокузнецьку, що розташований в Сибіру. Нещодавно бійці повністю знищили службовий автомобіль наглядачів "репресивної путінської машини" в Калузькій області – в місті Обнинськ. Після атаки відновити їхню Ладу неможливо.

Їхній страх – це сильний опір режиму Путіна, і ми знову нагадуємо, що ці кати обов'язково отримають відплату за те, що вони зробили,
– повідомив рух "Свобода Росії".

Опір "Свобода Росії" повністю знищив авто ФСВП: дивіться відео

Легіон "Свобода Росії" діє проти окупантів: останні новини

  • Після атаки на Тернопіль, що відбулася 19 листопада, легіон "Свобода Росії" закликав росіян виступити проти терору Володимира Путіна. Бійці нагадали про відповідальність за підтримку агресії.

  • Тепер легіон "Свобода Росії" буде воювати, використовуючи морські дрони. Бійці залучилися підтримкою українського Головного управління розвідки й готові боротися проти російських сил.

  • Наразі батальйон "Свобода Росії" запрошує вмотивованих добровольців віком 18 – 40 років для боротьби з режимом Путіна. Долучитися до служби можна, підписавши контракт із Силами оборони України.