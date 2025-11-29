Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення на сторінці Легіону.
Дивіться також У легіоні "Свобода Росії" назвали 2 інструменти, які наближають злам режиму Путіна
Кого беруть до Легіону "Свобода Росії"?
Бійці запрошують до своєї команди вмотивованих добровольців з різних країн, які хочуть боротися з режимом Володимира Путіна. Головна вимога, аби пройти зимовий відбір до Легіону – це вік від 18 до 40 років.
Запрошують тих, хто хоче перевірити себе та стати частиною боротьби проти агресора.
Підпиши офіційний контракт із Силами оборони України. Отримай гарантії, впевненість у завтрашньому дні, справжню мету в житті і, головне, побратимів, які не покинуть. Ми потрібні тобі, а ти потрібний нам,
– йдеться в повідомленні.
Охочі долучитися до команди Легіону можуть заповнити анкету за посиланням. Переглянути всі вакансії можна тут. Після заповнення анкети представник Легіону зв'яжеться з кандидатом протягом 7 днів, щоб пояснити подальші етапи відбору та відповісти на всі запитання.
Проти окупантів в Україні воює Легіон "Свобода Росії": дивіться відео
Чим займається Легіон "Свобода Росії"?
Добровольці виконують ті ж завдання, що й українські захисники. Вони успішно протидіють окупантам, проводять зачистки на визначених територіях та проводять щоденні складні завдання: від розвідки до знищення ворожого особового складу. Крім того, добровольці проводять інформаційну роботу з російським населенням щодо війни.
Так у липні саме бійці Легіону зайшли на 30 кілометрів вглиб окупованих територій та провели успішну операцію, знищивши тьох "ахматівців".
У жовтні Легіон "Свобода Росії" за підтримки українських підрозділів почав використовувати у своїй роботі морські дрони.