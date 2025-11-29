Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення на сторінці Легіону.

Кого беруть до Легіону "Свобода Росії"?

Бійці запрошують до своєї команди вмотивованих добровольців з різних країн, які хочуть боротися з режимом Володимира Путіна. Головна вимога, аби пройти зимовий відбір до Легіону – це вік від 18 до 40 років.

Запрошують тих, хто хоче перевірити себе та стати частиною боротьби проти агресора.

Підпиши офіційний контракт із Силами оборони України. Отримай гарантії, впевненість у завтрашньому дні, справжню мету в житті і, головне, побратимів, які не покинуть. Ми потрібні тобі, а ти потрібний нам,

– йдеться в повідомленні.

Охочі долучитися до команди Легіону можуть заповнити анкету за посиланням. Переглянути всі вакансії можна тут. Після заповнення анкети представник Легіону зв'яжеться з кандидатом протягом 7 днів, щоб пояснити подальші етапи відбору та відповісти на всі запитання.

Чим займається Легіон "Свобода Росії"?