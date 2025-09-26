Заступник командира легіону з позивним "Цезар" в ефірі 24 Каналу зазначив, що всередині Росії зростає рух опору, а удари по військовому виробництву і логістиці виснажують ресурси Кремля. Він пояснив, що паливна криза стає відчутнішою і це впливає на настрої населення.

Удари по НПЗ і військовому виробництву

Цезар наголосив, що удари по воєнних підприємствах і нафтопереробних заводах підривають здатність Росії вести війну. Ці атаки позбавляють Кремль ресурсів і показують, що опір всередині країни зростає.

Прильоти по воєнному виробництву – це чудово. Вони підточують ресурси Росії, а все більше людей розуміє, що Путін воює не тільки проти України, а й проти народів Росії,

– сказав він.

Він зазначив, що удари по НПЗ вдаряють одразу по двох напрямках: забезпеченні армії пальним і фінансуванні путінської системи. Це створює додаткові економічні проблеми для Кремля.

Санкції як інструмент проти режиму Путіна

За словами Цезаря, одних військових ударів недостатньо. Щоб похитнути путінську систему, потрібен серйозний економічний тиск з боку Європи та США.

Потрібне посилення санкцій. Усе, що позбавляє Путіна грошей і ресурсів, наближає кінець війни та падіння його режиму,

– наголосив він.

Він додав, що санкції проти енергетики та оборонної промисловості у поєднанні з ударами по НПЗ можуть перекрити фінансові потоки Кремля. Це стане сильним ударом по військовій машині Росії та прискорить її виснаження.

Паливна криза поширюється на Росію

Цезар зауважив, що паливна криза вже зачепила цивільне життя. У низці регіонів фіксують перебої з пальним і навіть вводять сувору економію у військових частинах.

Уже є перебої з постачанням пального, ціни ростуть, а в деяких частинах вводять режим жорсткої економії,

– розповів він.

За його словами, проблеми з пальним охопили щонайменше 20 регіонів Росії. Це викликає невдоволення серед населення і може змінити настрої навіть у великих містах, які досі не відчували війни. Брак пального також б'є по фінансових можливостях Кремля, ускладнюючи його здатність вести бойові дії.

Проблеми російської армії та операції легіону "Свобода Росії"