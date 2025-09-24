Про це 24 Каналу розповів заступник командира легіону "Свобода Росії" з позивним "Цезар". За його словами, російські окупанти зазнають колосальних втрат на війні проти України. Проблеми там наростають.

Що відомо про проблеми в російській армії?

Як наголосив військовий, перед диктатором Путіним вже постає дилема. Втрати серед окупантів настільки великі, що перед російським командуванням виникає певна "вилка". Їм доведеться йти на непопулярні рішення.

Якщо війна буде тривати з теперішніми темпами і втратами, то через пару місяців вони можуть втратити здатність проводити масштабні дії. Зараз наступальні дії російської армії йдуть в стилістиці 1 Світової війни. Величезні втрати та мізерні просування. Вже рік йдуть бої за Покровськ. А спробу прориву під Добропіллям локалізували,

Російська армія просіла в можливості застосовувати бронетехніку. Зараз вони використовують перевагу в живій силі. Але в перспективі це приведе або до заморозки наступу, або до широкої хвилі мобілізації, яку в Росії не підтримують.

Я б оцінив можливість Путіна вести війну як на грані. З приходом Трампа у нього були можливості вискочити з війни з мінімальними витратами. Але путінська наглість та невміння бачити реальність такою, якою вона є, доламає його систему,

Ситуація на фронті: коротко