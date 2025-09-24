Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Які втрати ворога станом на 24 вересня?
Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні приблизно:
- особового складу – близько 1 104 550 (+970);
- танків – 11 201 (+2);
- бойових броньованих машин – 23 285 (+3);
- артилерійських систем – 33 095 (+43);
- РСЗВ – 1 496 (+1);
- засобів ППО – 1 218 (+0);
- літаків – 426 (+2);
- гелікоптерів – 345 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 62 820 (+334);
- крилатих ракет – 3 747 (+0);
- кораблів та катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 62 616 (+130);
- спеціальної техніки – 3 973 (+4).
Втрати Росії у війні з Україною станом на 24 вересня / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Яких втрат зазнає Росія останнім часом?
Українські дрони атакували та знищили міст у Бєлгородській області. Його російська армія використовувала для перекидання військових та техніки. Споруда розташована неподалік селища Старосельцево й слугувала важливим логістичним маршрутом.
21 вересня бійці спецпідрозділу ГУР "Примари" знищили два російські протичовнові літаки-амфібії Бе-12 "Чайка" у тимчасово окупованому Криму. Окупанти використовували їх для спостереження та протидії дронам.
Того ж дня невідомі безпілотники атакували Крим, пошкодивши військові об'єкти окупантів. Російські джерела також припускають удар українськими ракетами "Нептун" по будівлі на позиціях 31-ї дивізії ППО.