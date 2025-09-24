Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати ворога станом на 24 вересня?

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні приблизно:

  • особового складу – близько 1 104 550 (+970);
  • танків – 11 201 (+2);
  • бойових броньованих машин – 23 285 (+3);
  • артилерійських систем – 33 095 (+43);
  • РСЗВ – 1 496 (+1);
  • засобів ППО – 1 218 (+0);
  • літаків – 426 (+2);
  • гелікоптерів – 345 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 62 820 (+334);
  • крилатих ракет – 3 747 (+0);
  • кораблів та катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 62 616 (+130);
  • спеціальної техніки – 3 973 (+4).

Втрати Росії у війні з Україною станом на 24 вересня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Яких втрат зазнає Росія останнім часом?