Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какие потери врага по состоянию на 24 сентября?
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине примерно:
- личного состава – около 1 104 550 (+970);
- танков – 11 201 (+2);
- боевых бронированных машин – 23 285 (+3);
- артиллерийских систем – 33 095 (+43);
- РСЗО – 1 496 (+1);
- средств ПВО – 1 218 (+0);
- самолетов – 426 (+2);
- вертолетов – 345 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 62 820 (+334);
- крылатых ракет – 3 747 (+0);
- кораблей и катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 62 616 (+130);
- специальной техники – 3 973 (+4).
Потери России в войне с Украиной по состоянию на 24 сентября / Инфографика Генштаба ВСУ
Какие потери несет Россия в последнее время?
Украинские дроны атаковали и уничтожили мост в Белгородской области. Его российская армия использовала для переброски военных и техники. Сооружение расположено недалеко от поселка Старосельцево и служило важным логистическим маршрутом.
21 сентября бойцы спецподразделения ГУР "Примары" уничтожили два российских противолодочных самолета-амфибии Бе-12 "Чайка" во временно оккупированном Крыму. Оккупанты использовали их для наблюдения и противодействия дронам.
В тот же день неизвестные беспилотники атаковали Крым, повредив военные объекты оккупантов. Российские источники также предполагают удар украинскими ракетами "Нептун" по зданию на позициях 31-й дивизии ПВО.