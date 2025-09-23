Об этом сообщает ASTRA со ссылкой на источники в экстренных службах региона, передает 24 канал. Поражены даже объекты ПВО.
Смотрите также Россия глушит интернет из-за атак дронов: будет ли бунт в Крыму после массовых блэкаутов
Что известно об атаке на Крым 21 сентября?
По данным СМИ, два беспилотника ударили по автоколонне мобильного пункта 31-й дивизии ПВО в районе села Волочаевка в Раздольненском районе и уничтожили радиолокационную установку.
Еще один дрон взорвался и повредил ЗРПК "Панцирь-С1" в районе села Донское Симферопольского района, ранен один оккупант.
Кроме того, россияне предполагают атаку двумя украинскими ракетами "Нептун" по позиции 31-й дивизии в районе села Витино Сакского района. Повреждены здания казармы, клуба, учебного корпуса и столовой.
К слову, ранее вражеское минобороны сообщало, что в ночь на 21 сентября над оккупированным полуостровом якобы сбили 12 БпЛА, еще 4 – над акваторией Черного моря.
Последние новости из оккупированного Крыма
- Воздушная тревога на полуострове звучала и в течение 22 сентября. Днем оккупанты паниковали из-за якобы ударных беспилотников, летевших в направлении Севастополя, в частности аэропорта Бельбек, а вечером взрывы раздавались из-за работы ПВО в Севастополе, Балаклаве, Инкермане и Армянске.
- Вечером 21 сентября громко было на территории санатория "Форос Терлецкий", что связывают с атакой дронов на так называемую дачу ФСБ, где неоднократно отдыхал Путин. В комментарии 24 Каналу политтехнолог Тарас Загородний заявил, что в ресторане могли быть важные для России люди. В частности, на связь якобы не выходит Владимир Сальдо.
- Также 21 сентября на территории временно оккупированного Крыма мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" поразили 2 российских противолодочных самолета-амфибии Бе-12 "Чайка".