Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.
Смотрите также В Москве и Подмосковье слышали звуки взрывов: местные власти заявляют об атаке БПЛА
Что известно о взрывах в Крыму?
Взрывы не утихали в Крыму по меньшей мере час. Из-за атаки оккупанты поднимали в воздух свою авиацию, в частности, с аэродрома Бельбек.
Они утверждали, что "певео" работала над морем, а также рядом населенных пунктов.
В частности, о "рое БпЛА" сообщали в Севастополе,️ Каче, ️️️Балаклаве, Инкермане, а еще в Армянске, где взрывы раздавались не менее 10 минут. Шумно было также на побережье Бахчисарайского района – там слышали пулеметные очереди российской "певео".
Особенно россияне жаловались насчет беспилотников над ️️️️Балаклавской ТЭС. также были сообщения о взрыве в районе аэродрома "Бельбек".
При этом оккупанты утверждают, что БпЛА, которые якобы были снаряжены фугасными разрывными боезарядами, сбили. Традиционно – никакие объекты инфраструктуры "не пострадали".
Из всех целей наши военные отработали над морем: было уничтожено более 6 беспилотников на подлете к Севастополю, и один по предварительной информации над полем в районе Качи. Загорелась трава, ее уже тушат. Никакие гражданские объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали,
– заявил так называемый губернатор Севастополя.
Последние атаки на Крым
"Призраки" ГУР в Крыму сожгли вражеские самолеты-амфибии Бе-12 "Чайка". Это первое поражение Бе-12 в истории. Кроме того, был поражен многоцелевой вертолет Ми-8.
Перед этим также был прилет по российскому правительственному объекту в Крыму и пансионату "Форос Терлецкий", который был якобы закрыт для "спецобслуживания".
Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ и военный эксперт Иван Тимочко в эфире 24 Канала заметил, что Силы обороны смогли обойти ПВО россиян в Крыму. Предварительно, в Форосе были жертвы. Тимочко отметил, что важно узнать, кто там был ликвидирован: военные, политики или какой-то серьезный командный центр, например, регионального уровня управления ФСБ.
По некоторым данным там мог погибнуть так называемый глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо.