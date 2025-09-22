Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.

Что известно о взрывах в Крыму?

Взрывы не утихали в Крыму по меньшей мере час. Из-за атаки оккупанты поднимали в воздух свою авиацию, в частности, с аэродрома Бельбек.

Они утверждали, что "певео" работала над морем, а также рядом населенных пунктов.

В частности, о "рое БпЛА" сообщали в Севастополе,️ Каче, ️️️Балаклаве, Инкермане, а еще в Армянске, где взрывы раздавались не менее 10 минут. Шумно было также на побережье Бахчисарайского района – там слышали пулеметные очереди российской "певео".

Особенно россияне жаловались насчет беспилотников над ️️️️Балаклавской ТЭС. также были сообщения о взрыве в районе аэродрома "Бельбек".

При этом оккупанты утверждают, что БпЛА, которые якобы были снаряжены фугасными разрывными боезарядами, сбили. Традиционно – никакие объекты инфраструктуры "не пострадали".

Из всех целей наши военные отработали над морем: было уничтожено более 6 беспилотников на подлете к Севастополю, и один по предварительной информации над полем в районе Качи. Загорелась трава, ее уже тушат. Никакие гражданские объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали,

– заявил так называемый губернатор Севастополя.

