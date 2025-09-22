Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на російські телеграм-канали.
Що відомо про вибухи у Криму?
Вибухи не вщухали у Криму щонайменше годину. Через атаку окупанти підіймали в повітря свою авіацію, зокрема, з аеродрому Бельбек.
Вони стверджували, що "певео" працювала над морем, а також низкою населених пунктів.
Зокрема, про "рій БпЛА" повідомляли у Севастополі,️ Качі, ️️️Балаклаві, Інкермані, а ще в Армянську, де вибухи лунали щонайменше 10 хвилин. Гучно було також на узбережжі Бахчисарайського району – там чули кулеметні черги російської "певео".
Особливо росіяни бідкалися щодо безпілотників над ️️️Балаклавською ТЕС. ️Також були повідомлення про вибух у районі аеродрому "Бельбек".
При цьому окупанти стверджують, що БпЛА, які нібито були споряджені фугасними розривними боєзарядами, збили. Традиційно – жодні об'єкти інфраструктури "не постраждали".
З усіх цілей наші військові відпрацювали над морем: було знищено понад 6 безпілотників на підльоті до Севастополя, і один за попередньою інформацією над полем у районі Качі. Зайнялася трава, її вже гасять. Жодні цивільні об'єкти ні в місті, ні в акваторії не постраждали,
– заявив так званий губернатор Севастополя.
Останні атаки на Крим
"Примари" ГУР у Криму спалили ворожі літаки-амфібії Бе-12 "Чайка". Це перше ураження Бе-12 в історії. Окрім того, було уражено багатоцільовий гелікоптер Мі-8.
Перед цим також був приліт по російському урядовому об'єкту у Криму та пансіонату "Форос Терлецький", який був нібито зачинений для "спецобслуговування".
Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ та військовий експерт Іван Тимочко в ефірі 24 Каналу зауважив, що Сили оборони змогли обійти ППО росіян у Криму. Попередньо, у Форосі були жертви. Тимочко наголосив, що важливо дізнатися, хто там був ліквідований: військові, політики чи якийсь серйозний командний центр, наприклад, регіонального рівня управління ФСБ.
За деякими даними там міг загинути так званий очільник окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо.