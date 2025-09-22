Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на російські телеграм-канали.

Що відомо про вибухи у Криму?

Вибухи не вщухали у Криму щонайменше годину. Через атаку окупанти підіймали в повітря свою авіацію, зокрема, з аеродрому Бельбек.

Вони стверджували, що "певео" працювала над морем, а також низкою населених пунктів.

Зокрема, про "рій БпЛА" повідомляли у Севастополі,️ Качі, ️️️Балаклаві, Інкермані, а ще в Армянську, де вибухи лунали щонайменше 10 хвилин. Гучно було також на узбережжі Бахчисарайського району – там чули кулеметні черги російської "певео".

Особливо росіяни бідкалися щодо безпілотників над ️️️Балаклавською ТЕС. ️Також були повідомлення про вибух у районі аеродрому "Бельбек".

При цьому окупанти стверджують, що БпЛА, які нібито були споряджені фугасними розривними боєзарядами, збили. Традиційно – жодні об'єкти інфраструктури "не постраждали".

З усіх цілей наші військові відпрацювали над морем: було знищено понад 6 безпілотників на підльоті до Севастополя, і один за попередньою інформацією над полем у районі Качі. Зайнялася трава, її вже гасять. Жодні цивільні об'єкти ні в місті, ні в акваторії не постраждали,

– заявив так званий губернатор Севастополя.

