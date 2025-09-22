Ліквідація Сальдо може бути уроком для інших колаборантів, що вони будуть наступними. Політолог Тарас Загородній озвучив в ефірі 24 Каналу думку, що це викликає страх у Кремля та оточення Володимира Путіна.

"Це урок колаборантам"

Тарас Загородній зазначив, що такий удар, де зібралися дуже важливі люди для Росії – це дуже неприємна історія для Кремля. Тому що виявляється, що у Криму небезпечно перебувати навіть "поважним гостям".

Якщо Сальдо був знищений, то це урок колаборантам, які зараз очолюють так звані російські адміністрації у тимчасово окупованому Криму. Ви наступні, вас скрізь дістануть. Якщо зараз цього ще немає, це не означає, що у найближчому майбутньому цього не буде,

– підкреслив він.

Російські окупанти будуть триматися за Крим до кінця. Зокрема, тому що півострів дозволяє контролювати все Чорне море. Росіяни починають підозрювати, що після втрати Криму у них виникнуть проблеми з їхніми портами у Чорному морі.

Звичайно, ніякого оптимізму насамперед на керівництво Росії усе це не додає. Тому що ні вони, ні Аксьонов (самопроголошений очільник окупаційної адміністрації Криму – 24 Канал) та інші не розраховували на це. Їм обіцяли, що вони будуть під охороною, що у них все буде добре, буде якась невеличка операція. А виявляється, що все гірше. Їх просто починають знищувати,

– сказав політолог.

За його словами, усіх російських злочинців знайдуть, якщо хтось був визначений як військова ціль. Тому у них втрачатиметься довіра, а інтересу до України ставатиме все менше. Це призводить до дезорганізації загарбників. Тому Україні варто продовжувати такі операції.

Що відомо про вибухи у Криму?