️Зазначається, що обстріл Криму розпочався близько 19:30. Кажуть, що дуже гучні вибухи пролунали на південному березі окупованого півострова. Як місце, де могла статися "бавовна" називають селище Форос, передає 24 Канал із посиланням на телеграм-канал "Кримський вітер".

Що відомо про вибухи у Криму 21 вересня?

Як пише канал, Z-блогери спершу повідомили про збиття безпілотників у Криму, але потім пости швидко видалили.

За непідтвердженими даними, є приліт по російському урядовому об'єкту.

Росіяни скаржаться на прильоти у Форосі / Скриншот

Також росіяни повідомляють про пожежу на території 5-зіркового пансіонату "Форос Терлецький". Він має власний закритий пляж та надає послуги елітного відпочинку.

Зверніть увагу! Санаторій "Форос" у радянський період і до 1990-х років використовувався як відомчий об'єкт, зокрема для військовослужбовців та партійної еліти.

Нагадаємо, що "Форос" – це селище міського типу, розташоване на південному узбережжі Кримського півострова, недалеко від Ялти.

Тим часом міноборони Росії розповіло, що у період з 16:00 по 20:00 над акваторією Чорного моря були збиті 16 дронів, а над Кримом – три.

Гауляйтер Криму Сергій Аксьонов своєю чергою заявив, що внаслідок атаки дронів пошкодження отримали кілька об'єктів на території санаторію "Форос". Також пошкоджено будівлю школи у селищі. За словами окупанта, є постраждалі і загиблі.

Крім того, через падіння уламків збитого безпілотника стався "спалах сухої трави" в районі міста Ялти.

