Дрони спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" атакували аеродром біля Сімферополя та бухту Севастополя, передає 24 Канал.

Що уразили дрони у Криму?

Так, на авіабазі окупантів у Гвардійському, неподалік Сімферополя, було успішно уражено два ворожі гелікоптери Мі-8.

Орієнтовна вартість виведених з ладу вертольотів становить від 20 до 30 мільйонів доларів.

Невтішний фінал чекав на російський буксир, ймовірно БУК-2190, у бухті Севастополя. Під час повітряної атаки проти загарбників на півострові українські розвідники спрямували в судно відповідну боєголовку.

Як відбувалося знищення вертольотів та судна: дивіться відео

Нагадаємо, що про знищення вертольотів на аеродромі поблизу Сімферополя першим написав Osint-аналітик. Він порівняв знімки авіабази за 22 серпня і 30 серпня. На місці двох гелікоптерів було видно сліди пожежі. Щоправда, дослідник припускав, що уражені були Мі-8, а також Мі-24.

Раніше також повідомлялося, що вранці 30 серпня Україна ракетами вдарила по заставі та патрульних катерах ворога. Спершу припускалося, що для удару були використані "Нептуни", однак пізніше ЗМІ з'ясували, що це були нові ракети "Фламінго".

Останні успішні ураження об'єктів росіян у Криму: