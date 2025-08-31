Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Мілітарний".

Що відомо про атаку ЗСУ по Криму?

Так, джерела видання серед військових уточнили, що вогневе ураження по об'єктах у Криму завдали крилатими ракетами "Фламінго", а не "Нептун".

Вдарили по заставі та патрульних катерах вранці 30 серпня. Саме відео цього масованого залпу по цілях росіян публікували у мережі.

На кадрах зафіксовано потрійний пуск з українського узбережжя на сході сонця: ракети одна за одною піднялися в повітря за допомогою твердопаливних прискорювачів та вирушили до цілі.

Нові відкриті супутникові знімки низької роздільної здатності сервісу Copernicus Data Space Ecosystem підтверджують ураження об’єкта.

Судячи з них, була знищена головна будівля застави, також від пожежі постраждала оточуюча територія, однак через низьку роздільну здатність знімків точно оцінити масштаб руйнувань неможливо,

– вказали аналітики.

Видання Astra, яке приписало заслуги ракетам "Нептун", стверджує, що внаслідок атаки пошкоджено шість патрульних катерів на повітряних подушках та загинув один військовослужбовець.

Тип катерів не уточнюється, проте ФСБ на півночі Криму використовують катери на повітряних подушках проєктів А-8 "Хивус", які здатні перевозити до 8 осіб десанту, та А25ПС з місткістю 30 – 50 осіб.

Що відомо про ракету "Фламінго"?