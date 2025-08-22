Про це в етері 24 Каналу зазначив військовий експерт і засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний, додавши, що вага крилатої ракети "Фламінго" орієнтовно складає 6 тонн.

Що може стати першою ціллю "Фламінго"?

Дальність ураження цієї ракети, зі слів Нарожного, становить 3 тисячі кілометрів, а це значить, що орієнтовно 80-90% всього ВПК Росії може опинитися під ударами "Фламінго". Військовий експерт наголосив, що вона здатна дістати майже до всіх військових цілей країни-агресорки.

Зараз Україна завдає ударів по російському військово-промисловому комплексу, але максимум, чим вона може туди дістати – це українськими дронами, які несуть до 100 кілограмів боєголовки, але зазвичай 40 – 50 кілограмів. Таким чином завдати нищівного удару не вдається, тому росіяни потім можуть оговтатись і відновити виробництво.

Приклад цьому – удар по "Уралвагонзаводу", де ворог виготовляє танки. Це величезна територія. Україна вдарила по декількох місцях, але дрони не здатні знести цей об'єкт і зупинити виробництво, а ракетою "Фламінго" досягти цього цілком реально.

Зі слів військового експерта, вартість цієї ракети відносно невелика, по сучасним оцінкам вона доволі застаріла. Адже в неї велика кількість гострих кутів, а це означає, що ворог може її побачити на радарах з великої відстані. Однак в російській ППО є дірки, тому ця ракета може долетіти до цілі.

Чи є Кримський міст для України наразі стратегічною ціллю? Маю великі сумніви, тому що основна частина логістики на Південь України йде по залізниці в Мелітополь. Перші удари цієї ракетою будуть завдані по російському ВПК для того, щоб зупинити виробництво дронів, артснарядів, авіабомб, літаків,

– прогнозує Нарожний.

Військовий експерт порівняв нову розробку з російськими ракетами Х-101 і "Калібр". З його слів, між ними є певні схожості, але є і відмінності. Х-101 – ракета повітряного пуску, а "Калібр" запускається з багатьох платформ, здебільшого з кораблів чи підводних човнів. "Фламінго" вочевидь буде запускатися з землі.

"Вони дуже близькі, але дальність ураження "Калібру" – до 1000 кілометрів, вага боєголовки 450 кілограмів. Система навігації "Фламінго" буде захищена від систем РЕБ, а от в ракетах Х-101 є ще власний засіб РЕБ. Прямої аналогії між "Фламінго" і цими ракетами немає, – вважає Нарожний.

Вона, з його слів, буде пряміша з ракетами Tomahawk, але в них дальність ураження складає 1600 кілометрів, а боєголовка менша – 450 кілограмів.

Нагадаємо, президент України заявив про вдале тестування ракети "Фрамінго" і запевнив, що вона буде запущена у масове виробництво до кінця грудня 2025 року.

