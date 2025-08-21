Президент додав, що до грудня Україна матиме більше власних ракет. Про це він розповів під час інтерв'ю з журналістами, передає 24 Канал.

Що сказав Зеленський про виробництво ракет "Фламінго"?

Українські розробники зброї провели успішні випробування далекобійної ракети "Фламінго", яка може допомогти Силам оборони боротися з росіянами. Озброєння може досягати цілі на відстані 3 тисяч кілометрів, що є важливим для зупинки ворога в його тилу.

Я вважаю, що ми не можемо багато про це говорити, до того часу, поки у нас немає можливості застосування сотні ракет. До грудня у нас з'явиться їх більше,

– розповів Зеленський.

За словами українського лідера, масове виробництво ракет "Фламінго" очікується до кінця грудня або максимум до січня чи лютого. Президент зазначив, що варто звертати увагу на успіх у випробуванні ат подальше фінансування цієї програми.