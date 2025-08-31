Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Милитарный".
Что известно об атаке ВСУ по Крыму?
Так, источники издания среди военных уточнили, что огневое поражение по объектам в Крыму нанесли крылатыми ракетами "Фламинго", а не "Нептун".
Ударили по заставе и патрульным катерам утром 30 августа. Именно видео этого массированного залпа по целям россиян публиковали в сети.
На кадрах зафиксирован тройной пуск с украинского побережья на востоке солнца: ракеты одна за другой поднялись в воздух с помощью твердотопливных ускорителей и отправились к цели.
Новые открытые спутниковые снимки низкого разрешения сервиса Copernicus Data Space Ecosystem подтверждают поражение объекта.
Судя по ним, было уничтожено главное здание заставы, также от пожара пострадала окружающая территория, однако из-за низкого разрешения снимков точно оценить масштаб разрушений невозможно,
– указали аналитики.
Издание Astra, которое приписало заслуги ракетам "Нептун", утверждает, что в результате атаки повреждены шесть патрульных катеров на воздушных подушках и погиб один военнослужащий.
Тип катеров не уточняется, однако ФСБ на севере Крыма используют катера на воздушных подушках проектов А-8 "Хивус", которые способны перевозить до 8 человек десанта, и А25ПС с вместимостью 30 – 50 человек.
Что известно о ракете "Фламинго"?
FP-5 "Фламинго" – новая украинская ракета с дальностью 3000 километров, что способна боевую часть весом 1150 килограммов.
Зеленский заявил об удачном тестировании ракеты "Фраминго" 21 августа. Президент заверил, что она будет запущена в массовое производство до конца декабря 2025 года.
Разработкой занимается компания Fire Point. Сейчас она производит по одной единице "Фламинго" в сутки, однако уже через несколько месяцев планирует масштабироваться до 7 ракет в день.
"Фламинго" имеет значительно лучшие характеристики, чем российский "Калибр": московская разработка способна преодолевать расстояние всего до 1000 километров, а вес ее боеголовки 450 килограммов.
Эксперты предполагают, что "Фламинго" в два раза мощнее Tomahawk и может быть использована для атак вглубь России.