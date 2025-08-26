Там місцеві жителі повідомляли, що російська РЕБ приземлила БпЛА в центрі міста. Піднімається дим, на місце події вже поїхали пожежники, швидка допомога, а також російські силовики, передає 24 Канал із посиланням на телеграм-канал "Кримський вітер".

Що відомо про вибухи у Джанкої?

Підписники каналу кажуть про те, що в Джанкої, ймовірно, є влучання у нафтобазу біля залізничної станції.

Зазначається, що також приліт був у сусідньому селищі Красногвардійське, розташованому за 26 кілометрів від Джанкоя. Там, попередньо, сталося влучання у підстанцію залізничної станції "Урожайная".

Також відомо, що у Красногвардійському районі без світла залишилися 13 населених пунктів. Електропостачання обіцяють відновити упродовж 3 годин.

Дим після прильоту у Красногвардійському / Фото "Кримський вітер"

Тим часом у російському міноборони повідомили про знищення 7 безпілотників над окупованим Кримом.

Що відомо про останні вибухи у Криму?