Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу ССО.

Що відомо про ураження ворожого потягу з пальним?

Українські сили спецоперацій у ніч проти 21 серпня провели спеціальні дії поблизу залізничної станції Джанкой. Спецпризначенці уразили рухомий склад росіян із пально-мастильними матеріалами.

Внаслідок спеціальних дій ускладнене забезпечення південного угруповання російських військ,

– повідомили в ССО.

Зазначимо, що зранку в пабліках писали, що в Джанкої "все в диму" після прильоту. Тоді писали про ймовірне попадання у районі залізниці.

В телеграм-каналах також ділилися кадрами.

Дим, який видно в Криму: дивіться відео

Які ще ворожі об'єкти було уражено вночі 21 серпня?