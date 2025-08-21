Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу ССО.
Що відомо про ураження ворожого потягу з пальним?
Українські сили спецоперацій у ніч проти 21 серпня провели спеціальні дії поблизу залізничної станції Джанкой. Спецпризначенці уразили рухомий склад росіян із пально-мастильними матеріалами.
Внаслідок спеціальних дій ускладнене забезпечення південного угруповання російських військ,
– повідомили в ССО.
Зазначимо, що зранку в пабліках писали, що в Джанкої "все в диму" після прильоту. Тоді писали про ймовірне попадання у районі залізниці.
В телеграм-каналах також ділилися кадрами.
Які ще ворожі об'єкти було уражено вночі 21 серпня?
У ніч на 21 серпня Сили оборони уразили "Новошахтинский завод нафтопродуктів" в Ростовській області Росії. Він бере участь у забезпеченні збройних сил Росії.
Також уражено ворожий склад БпЛА і логістичний хаб у тимчасово окупованому місті Донецьк. В Генштабі зазначили, що підтверджено ураження та численні вибухи в районі об'єкта.
Крім цього, зафіксовано влучання в районі бази пально-мастильних матеріалів російських окупантів у Воронезькій області Росії.