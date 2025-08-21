Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб.

Що відомо про ураження ворожих обʼєктів?

У ніч проти 21 серпня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили "Новошахтинский завод нафтопродуктів", що в Ростовській області Росії.

Це підприємство є одним з найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні Росії. Вказується, що цей завод бере участь у забезпеченні армії агресора. Загальний об'єм резервуарів – понад 210 тисяч кубічних метрів.

Зафіксовано численні вибухи. Ціль уражено,

– повідомили в Генштабі.

Крім цього, підрозділи ССО ЗСУ уразили склад БпЛА і логістичний хаб у тимчасово окупованому Донецьку.

"Підтверджено ураження та численні вибухи в районі об’єкта", – йдеться в повідомленні.

Також зафіксовано влучання в районі бази пально-мастильних матеріалів російських загарбницьких військ у Воронезькій області.